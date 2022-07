Humánmeteo: csütörtökön tetőzik a hőség

Csütörtökön este a nyugati tájakat egy hidegfront közelíti meg, de ez is csak kismértékű felfrissülést hoz majd. Az ország többi részében tovább folytatódik a nagy meleg, a kánikula délkelten továbbra is elviselhetetlen lesz. A hőség egyre inkább kimeríti a szervezetet. A nagyvárosokban a hajnali órákban sem frissül fel a levegő, a folyamatos terhelésre kell készülni. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az újabb hőhullám napokig igénybe fogja venni a szervezetet.

Ingerlékenyek és fáradtak leszünk

Az egészségeseknél is egyre több tünet jelentkezhet a tartós hőség miatt. De még így is leginkább a szívbetegekre, az idősekre és a vérnyomáspanaszokkal élőkre jelent veszélyt a forróság, illetve helyenként a nagy hőingás is megterhelő lehet. Általánosak lesznek az alvászavarok, a fejfájás, a fáradtság és a tompaság. A koncentrálóképesség is jelentősen csökken ebben a humánmeteorológiai helyzetben, türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk.

Jobban tesszük, ha a forró napokat inkább egy hűvös helyiségben töltjük. Fotó: Getty Images

Hogyan vészeljük át a forró napokat?

Ha tehetjük, a déli órákban tartózkodjunk hűvös helyen. A lakást sötétítsük be, hogy nem tudjon annyira felmelegedni a beltér. Pihenjünk sokat és kerüljük a nehéz fizikai munkát, a sportokat. Lehetőség szerint minél korábban végezzük el a bevásárlást, illetve a ház körüli, kinti munkákat, hogy a legmelegebb órákat pihenéssel tölthessük. Estétől azonban északnyugaton a görcsös panaszok is felerősödhetnek, itt ugyanis hidegfronti hatás kezdődik. Ám ez csak átmeneti és csupán enyhe mértékű lesz.

Az extrém meleg miatt fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye is. Ezért a szabadban viseljünk világos színű, szellős ruházatot, valamint kalapot és napszemüveget is. Kisgyermeket, csecsemőt tilos a napra vinni. 11 és 15 óra között az UV-sugárzás különösen erős lesz, meghaladja 7-es értéket. Ez azt jelenti, hogy akár pár perc alatt is komolyan leéghetünk. Védekezésképpen használjunk magas faktorszámú naptejet, és rendszeresen ismételjük meg a krémezést.

A meleg miatt a szokásosnál türelmetlenebb, ingerültebb sofőrökkel találkozhatunk az utakon, de a fáradtság és a kábaság is növeli a balesetek kockázatát. Időnként ráadásul még az élénk oldalszél is ronthat a menetstabilitáson. Vezessünk lassabban, óvatosabban.