Humánmeteo: brutális kánikulára készüljünk

Vasárnap sem érkezik front, fokozódik a kánikula. A migrén mellett a keringési panaszok is gyakoriak lehetnek, egyre többen tapasztalhatnak alvászavarokat is. Ha nehezen viselte az elmúlt napok változékony időjárását, vagy akár a melegedést, akkor fennáll a frontérzékenység gyanúja.

Ha nehezen viselte az elmúlt napok változékony időjárását, akkor fennáll a frontérzékenység gyanúja. Érdemes itt ellenőriznie, hogy nem fokozottan időjárás-érzékeny-e.(x)

A kánikulának napokig nem lesz vége, sőt! A nagy meleg a következő napokban kissé még fokozódik is, ami azt jelenti, hogy jövő héten szerdán és csütörtökön helyenként a 38 Celsius fokot is elérheti az árnyékban mért hőmérséklet.

A szervezetünkre nagy veszélyt jelent a kánikula

Idejének nagy részét lehetőség szerint pihenéssel töltse, a legjobb, ha a meleg órákban egyáltalán nem merészkedik ki a szabadba, és inkább árnyékos, hűvös helyen tölti ezt az időszakot. Az idősekre és a kisgyerekekre is fordítson fokozott figyelmet! Ezt a tartós hőterhelést még az egészséges szervezet is nehezen viseli!

Kánikulában igyunk sok folyadékot, vigyázzunk az UV-sugárzásra, ne legyünk sokat a napon. Fotó: Getty Images

A krónikus betegek és a szívbetegek a legveszélyeztetettebbek, de szinte mindenki megtapasztalhatja a forróság terhelő hatását. A tartós igénybevétel a fejfájást is fokozhatja, illetve nagyon sokan szenvednek keringési panaszoktól is! Ebben az időjárási helyzetben több, egymástól független tünetet is megtapasztalhatnak, sőt intenzív panaszokra is fel kell készülni. Emellett sokaknál fáradékonyság, dekoncentráltság és alvászavar jelentkezhet.

Szabadtéri programok esetén a déli órákban kerülendő a tűző napsütés, fontos, hogy hűvös, árnyékos helyen töltsük a legmelegebb órákat. A napszúrás és a hőguta veszélye mellett a kiszáradás kockázata is rendkívül nagy.

A déli órákban nagyon erős UV-sugárzás várható. Ne tartózkodjon a tűző napon, ha mégis elengedhetetlen a kint tartózkodás, akkor legalább 50-es faktorszámú napolajat használjon még a városokban is, fokozottan ügyelve a kisgyerekek és az érzékenyek bőrére!

A csalán és a pázsitfűfélék pollenje mellett az útifű virágpora is egyre többeknek okozhat problémát.

A közlekedésben a nagy meleg által kiváltott koncentrálási problémák, a kialvatlanság, türelmetlenség jelenti a legnagyobb veszélyt. Aki hosszú útra indul, készítsen be sok folyadékot, valamint vezessen a szokásosnál is óvatosabban. Javasolt gyakoribb, rövidebb pihenők beiktatása is. Élőlényt soha ne hagyjon bezárt járműben a napon, pillanatok alatt felforrósodhat az utastér!