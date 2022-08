Humánmeteo: belefájdul a fejünk a hétvégi időjárásba

Vasárnap a frontmentes idő ellenére kettősfrontjellegű panaszok mutatkozhatnak. Ez lehet fejfájás, vérnyomás-ingadozás vagy enyhébb rosszullét is, de akár alvásproblémákkal is számolni kell. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint magassági hidegörvény tartózkodik a közelünkben, ez pedig többféle tünetet is kiválthat az érzékenyek körében.

Sajgó ízületekkel ébredhetünk

Reggel kissé erősebben lehűl a levegő, főleg a hegyvidékeken élők ébredhetnek ízületi fájdalmakkal. Ébredés után segíthet, ha a sajgó testrészeket óvatosan, tehermentesen átmozgatjuk. A hő- és komfortérzetet jelentősen csökkenti az élénk, erős szél is, ez pedig ingerlékenységet és nyugtalanságot is kiválthat.

A fejfájás mellett a keringési és vérnyomáspanaszok lesznek a leggyakoribb problémák. Fotó: Getty Images

A szív- és keringési betegségekkel küzdőknek is nehéz lesz ez az időszak. Az érintettek vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak. Panaszok esetén sok pihenés javasolt.

Vigyünk magunkkal esernyőt!

A változékony, olykor felhős időben ingadozhat a közérzetünk, de a napos időszakok jótékony hatással lehetnek a hangulatunkra. Az esernyőt azonban semmiképpen se hagyjuk otthon!



