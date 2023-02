Humánmeteo: az enyhe idő is sok gondot okozhat

Szerdán nem érvényesül fronthatás, és kissé tovább erősödik a felmelegedés, illetve még mindig nagy napi hőingással kell számolni. Reggel viszont hideg lesz, sokfelé fagyhat is, azaz nagy a napi hőingás, és ez már egyre többeknél okozhat panaszt. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint továbbra is a frontmentes, tavaszias idő okozza a problémákat.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát! Az emberek többsége tapasztalja, hogy az állapotunkat -gyakran rendkívül erősen - befolyásolja az időjárás. Ha már Hippokratész is tudta, akkor miért lehet még ma is kérdés? Miért mondja az orvosom, hogy ezzel együtt kell élni? Pedig nem kell! Ez az ellentmondást oldja fel mai videójában a meteogyógyász! (X)

Habár a legerősebb, markáns légköri változásokhoz köthető terhelésektől mentesül a szervezetünk, a már említett nagy napi hőingás azonban többeknél okozhat panaszokat. Aki ezt nehezen viseli, akkor nagyobb eséllyel vérnyomásproblémákat, illetve délelőttönként enyhébb rosszullétet tapasztalhat, a keringési panaszok napokig fennállhatnak. A fokozottan érzékenyeknél pedig migrén és fáradékonyság is jelentkezhet.

A migrén és fejfájás is sokaknál felerősödhet. Fotó: Getty Images

A migrén az elmúlt egy hetes időszakban most lehet a legerősebb, és délután, este tetőzhet. Ha fáradtak vagyunk, és nincs elég energiája a szervezetünknek, akkor a mindennapi tevékenységek elvégzése is nehezen megy. Most is erre számíthatunk, csökken a teljesítőképesség. A gyulladásos tünetek újfent megjelenhetnek, köztük a reumatikus panaszok is gyakoriak lehetnek.

Tovább romlik a levegőminőség, több nagyvárosban is egészségtelen a levegő. Érdemes kerülni a forgalmas közlekedési csomópontokat a séták alkalmával.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!