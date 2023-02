Humánmeteo: álmosítóan indul a jövő hét

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint újfent frontmentes időszak fog panaszokat okozni. Hétfőn elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét, az előző napokhoz képest kellemesebb időre számíthatunk. A felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, ez pedig javítja a közérzetet, illetve segíti a bőrben a D-vitamin képződését. Érdemes tehát a lehetőségekhez mérten szabadtéri programokat tervezni, de ügyelve arra, hogy kellően rétegesen, melegen öltözködjünk.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát! Egyes helyeken már koratavasziasra vált az időjárás, ami jelentős változásokat hoz a humánmeteorológiai helyzetben, készüljünk rá időben! Sok embert érintenek az enyhülés következményei! Érdemes megfogadni a meteogyógyász tanácsait! (X)

A nagy hőingás az időseket és a szívbetegeket is megterhelheti. A magasban melegedés zajlik, így a melegfrontra fokozottan érzékenyek kissé álmosak, tompábbak lehetnek, a migrénre érzékenyek állapota is romolhat. Reggel és este az alacsony napállás az autósoknak is kellemetlen perceket okozhat, érdemes tehát napszemüveget bekészíteni az autóba. Ezenkívül az időnként megélénkülő szél csökkentheti a járművek menetstabilitását, valamint egyeseknél az emiatt fellépő koncentrálási zavarok is fokozhatják a balesetveszélyt.

