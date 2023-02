Humánmeteo: a napsütés sem enyhít a panaszokon

Pénteken továbbra is frontmentes időre számíthatunk, a napos időszakok pedig javítják a hangulatunkat és a közérzetünket. A kifejezetten hideg, helyenként erősen fagyos reggelek és a napsütés ellenére is hűvös nappalok azonban továbbra is okozhatnak panaszokat. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint jó a napos idő, de most újabb problémák jöhetnek elő.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Komoly változás következik be az időjárási terhelésben, sok időjárás-érzékeny ember tapasztalja tünetei jellegének a megváltozását. Leépül az anticiklon. Még egy nyugodt nap, és frontok érkeznek – figyelmeztet a meteogyógyász. (x)

Fájnak majd az ízületek

Elsősorban a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal küzdők számíthatnak fájdalmaik felerősödésére, különösen a mélyebb völgyekben élők. A napok óta tartó igénybevétel ráadásul összeadódik, így a fájdalmak még az eddigieknél is intenzívebben jöhetnek elő.

Eleinte görcsös fájdalmakkal kell számolni, majd a migrénes tünetek fokozódása várható. Fotó: Getty Images

A fejünk is belefájdul az időjárásba

A fejfájás felerősödése szintén jellemző lehet majd, főként a nap második felében. Markáns tünetek ugyan nem várhatók, de a következő napokban tartósan fennmaradhatnak a panaszok. Eleinte görcsös fájdalmakkal kell számolni, majd a migrénes tünetek fokozódása várható.

A légszennyezettségben némi romlás várható – elsősorban az Északi-középhegység térségében és a főváros környékén dúsulhat fel a szállópor. A sétához válasszuk inkább a kevésbé forgalmas helyeket, kerüljük el a zsúfoltabb belvárosi csomópontokat.

