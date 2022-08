Humánmeteo: a migréneseknek lesz a legkínzóbb a szombat

Szombaton is nyárias idő lesz, és ez az árnyékban mérhető hőmérsékleteken is megmutatkozik. Helyenként akár 32, 33 fok is lehet a legmelegebb órákban, ezek ráadásul árnyékban mért értékek. A jó idő viszont okozhat kellemetlenségeket. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint markáns változás ugyan nem történik, de a migrénesek helyzete egyre nehezebb lesz, és más tünetek is felléphetnek.

Az időjárás-érzékenyek a következő napokban inkább a nyárias időhöz köthető panaszokat tapasztalhatják, ezek egész nap fennállhatnak. Ha fejfájást, tompaságot, esetleg nyűgösséget tapasztal, akkor ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából! (x)

Egyes helyeken tényleg csak kis mértékű a péntekhez képest vett melegedés, azonban ez már elég arra, hogy újabb tünetek erősödjenek fel a fokozottan érzékenyeknél. Sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. A reggeli erősebb lehűlés miatt pedig még mindig erősödhetnek az ízületi panaszok, egyesek végtagfájdalmakkal ébredhetnek. A leggyakoribb tünet azonban a migrén lesz – országszerte, egész nap felléphet.

A migrénesek helyzete egyre nehezebb lesz. Fotó: Getty Images

Az allergiásoknak rossz hír, hogy továbbra is magas a levegő pollenkoncentrációja. A parlagfű többeknél okozhat akár intenzív panaszokat is, a szabadban való sportolás, futás pedig fokozhatja a tüneteket. Segíthet, ha gyakrabban mosunk hajat, a szellőztetést pedig a kora reggeli vagy az esti órákra időzítjük. Orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést tapasztalhatunk, a panaszok a délutáni órákban jelentkezhetnek legerősebben.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!