Humánmeteo: a hétfői időjárástól akár rosszul is lehetünk

Gyakran lesz erősen felhős az ég, sokfelé eső, zápor, zivatar is lehet, gócokban akár jelentős mennyiségű csapadékkal. Élénk, erős lökések kísérik az északnyugati szelet, a csúcshőmérséklet 20, 30 fok között alakul. Hétfőn a frontmentes időben továbbra is kettősfront jellegű hatások érvényesülnek, többeknél felléphet rosszullét és keringési panaszok. Gyakori lehet a fejfájás is, illetve a nehézlégzés és a rosszullét is egész nap felléphet. A kint tartózkodás során szükség lehet az esernyőkre. A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Fülledtség (magas páratartalom 25 fok feletti hőmérséklettel)