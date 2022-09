Humánmeteo: 20 fok is lehet a napi hőingás

Kedden nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben, marad a nyugodt idő. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint még a keringési panaszok a leggyakoribbak, de a következő napokban a fejfájástól is egyre többen szenvednek majd.

Az időjárás-érzékenyek helyzete nem látványosan ugyan, de a következő napokban várhatóan fokozatosan romlik. Ha erősödő és egyre gyakoribbá váló fejfájást tapasztal, vagy rosszullétei jelentkeznek, ön is érintett lehet.

Nehéz nap vár a szívbetegekre

Reggel viszont kifejezetten hűvös lesz, de a sok napsütés hatására a hőérzete a délelőtt folyamán gyorsan javul. Ez azt jelenti, hogy akár 15-20 fokos is lehet a pár órán belül mért hőmérséklet-különbség, a melegedés pedig egyre több tünetet válthat ki! A melegfrontra fokozottan érzékenyeknél migrén, fejfájás jelentkezhet. Emellett akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási problémák is ronthatják a munkavégző-képességét, várhatóan nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség a feladatok megoldása esetén. A napsütés azonban pozitívan hat a hangulatra, ellensúlyozza a panaszokat.

A szívbetegekre és a vérnyomászavarokkal élőkre is nehéz nap vár. Fotó: getty Images

A koncentrálóképességünk jelentősen romolhat, és emiatt a munkahelyen is rosszabbul teljesíthetünk, ami tovább növeli a szorongást. Többfelé nagy lesz a napi hőingás, a szívbetegekre és a vérnyomászavarokkal élőkre nehéz nap vár. Amennyiben az említett csoportba tartozunk, próbáljuk fokozottan kímélni magunkat, és minden lehetőséget megragadni a pihenésre. A fizikai megterhelést, sportolást is kerüljük, a tartós stresszmentesség pedig a következő napokban is ajánlott. Ha kopásos eredetű ízületi bántalmakkal küzdünk, a reggeli órákban a panaszaink felerősödhetnek.

A közlekedés során a lassabb vezetést a gyakran türelmetlen, figyelmetlen sofőrök is indokolják, illetve napszemüvegre is szükség lesz, különösen napkelte és napnyugta idején. Reggel előfordulhatnak ködfoltok, közlekedjünk fokozott óvatossággal!

