Hózivatarra figyelmeztetnek a meteorológusok

Nyugat felől gyorsan csökkenni kezd ma a felhőzet, és a nap nagy részében felhőátvonulások mellett sok napsütésre számíthatunk - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Délelőtt az egyre keletebbre helyeződő csapadékzónából már csak a keleti országrészben várható havazás, délután pedig helyenként hózáporok, északkeleten hózivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugatira fordul, és főként a középső országrészben, valamint az Észak-Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 5 fok között alakul.

Zuzmarás fa és reggeli köd a Zala megyei Kisrécse közelében január 12-én. Fotó: MTI/Varga György

Éjszaka észak felől megvastagszik a felhőzet, és főleg az éjszaka második felében egyre többfelé lehet kisebb havazás, hózápor, valamint a szél is élénk marad. A levegő hőmérséklete késő estére plusz 1 és mínusz 4, hajnalra mínusz 1 és 7 fok közé hűl vissza. Holnap felhőátvonulásokra lehet számítani néhány órás napsütéssel. Többfelé kialakulhat havazás, hózápor, miközben az északnyugatira, északira forduló szél mindenütt megélénkül, megerősödik, a középső országrészben és a Dunántúlon viharossá is fokozódik. A nappali csúcshőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 fok között valószínű.

Ami a hét végét illeti, erős lehűlés kezdődik. Pénteken gomolyfelhős, napos időre van kilátás felhőátvonulásokkal. Elszórtan hózáporok is kialakulhatnak, valamint az északnyugati szél több helyen erős, néhol viharos erejű lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között várható, előző éjszaka azonban a szélcsendes tájakon mínusz 12 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hasonló időre számíthatunk szombaton is, ráadásul a hajnali mínusz 4-12 fok közötti, illetve keleten akár mínusz 15 fokos minimumok után napközben sem emelkedik majd fagypont fölé a hőmérséklet.

Vasárnap eleinte többnyire gyengén felhős napos idő várható, majd nyugat felől várhatóan elkezd megnövekedni a felhőzet. Ezzel egyidejűleg csapadék is érkezik, a nap második felében előfordulhat kisebb havazás, esetleg vegyes halmazállapotú csapadék. A szél déli, délnyugati irányba fordul és helyenként megélénkül. Hajnalban többnyire mínusz 7 és 15 fok közötti minimumokat mérhetünk majd, de a hóval borított keleti tájakon mínusz 18 fok is lehet. Ezt követően a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 7 és plusz 1 fok között alakul majd.