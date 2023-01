Hózáporra és viharos szélre is készülhetünk

Kedden a felhőátvonulások mellett általában több órára kisüt a nap, késő délután azonban északnyugat felől újabb frontális felhőzet érkezik. Elszórtan zápor és hózápor várható, helyenként még az ég is megdörrenhet – olvasható a Kiderül előrejelzésében. A legenyhébb órákban 4 és 10 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, késő estére pedig -2 és +3 fok közé hűl a levegő.

Az északnyugati szél sokfelé lesz erős, amelyet főként az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben viharos széllökések kísérnek. Budapestre, illetve Pest, Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki széllökés veszélye miatt. A legerősebb széllökések várhatóan a 70 km/h-t is meghaladhatják.

Záporesőre, havas esőre és hózáporra készülhetünk. Fotó: Getty Images

Éjjel mínuszok, délután +10 fok

Szerdán is leginkább felhős időre számíthatunk, szórványosan csapadék is várható: zömében záporeső, az ország északkeleti harmadában pedig akár havas eső vagy hózápor is lehet. Közben sokfelé megerősödik az északnyugati-nyugati szél. A maximumok 5 és 11 fok között alakulnak.

Csütörtökön szintén nagyrészt erősen felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is van kilátás. Szórványosan eső, zápor, illetve helyenként havas eső várható, de estétől hózápor is előfordulhat. A minimumok általában -3 és +3 fok között alakulnak – a délnyugati és északkeleti, szélvédett tájakon lesz hidegebb. A csúcsértékek pedig 4 és 9 fok között mozognak majd.

