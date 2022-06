Hőségre és jégesőre is figyelmeztet a meteorológia

Tovább fokozódik a hőség: szerdán már az ország nagyobb részén elérheti, meghaladhatja a 27 fokot, sőt az Alföld középső és délkeleti részén egyes helyeken a 29 fokot is a napi középhőmérséklet – olvasható az OMSZ veszélyhelyzeti riasztásában.

A nyugati országrészben jégeső is eshet szerdán. Fotó: Getty Images

Szerdán a késő délutáni, esti órákban elsősorban a Dunántúl déli és nyugati részeit érhetik el zivatarok. Az esőt jellemzően viharos széllökések (> 60-70 km/h), jégeső (ált. 1-2 cm-t nem meghaladó), illetve intenzív csapadék kísérhetik.

Számos megyében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A nyugati, délnyugati határvidéken hevesebb zivatarok előfordulásához is kedvezőek a feltételek, arrafelé akár 90 km/h-t meghaladó széllökések. Az OMSZ azt is valószínűsíti, hogy nagyobb méretű (akár 2 cm-t meghaladó) jégszemek is előfordulhatnak.