Hőség miatt több megyére figyelmeztetést adtak ki

Derült, napsütéses időre számíthatunk ma. Késő délután nyugat felől magasszintű felhőzet sodródhat az ország fölé, majd egy hidegfront szakadozott felhőzete is ideér. A késő délutáni óráktól a nyugati határmenti területeken már helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok - írja a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Estefelé az érkező hidegfront hatására főként a Dunántúl északi felén lehet számítani zivatarokra, melyek kelet felé mozogva várhatóan fokozatosan gyengülni fognak, és az éjféli órákig a középső országrészt is elérhetik. A Dunántúlon helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, akár viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadékhullás által kísérve. Zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat Budapestre, valamint Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

Ezzel együtt napközben a kánikula lesz a meghatározó: a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. A hőség veszélye miatt Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Többségében napsütéses, forró időre számíthatunk az előttünk álló hét folyamán. Fotó: Getty Images

Marad a nagy meleg

Ami az elkövetkező napokat illeti, kedden ismét sok napsütés várható, csupán a délutáni órákban és északkeleten, illetve a délnyugati, nyugati országrészben lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés. A késő délutáni, esti időszakban a Dunántúl nyugati, délnyugati részén néhol lehet egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szél napközben nagy területen megerősödik. A nappali csúcshőmérséklet 25-31 fok között valószínű.

Szerdán nyugat felől megvastagszik a fátyolfelhőzet, így szűrt napsütésben lehet részünk. Délután az ország délnyugati területein erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, ezzel párhuzamosan arrafelé megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye is. Máshol nem várható csapadék. A keleti, északkeleti országrészben az északias szél megélénkülhet, időnként erős lökések is kísérhetik. A hajnali 10-19 fokos minimumok után napközben 28-33 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön – gomoly- és fátyolfelhők mellett – általában sok napsütésre van kilátás. Délelőttig még az ország délnyugati felén előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, utána viszont sehol sem várható csapadék. Gyenge lesz a légmozgás is, legfeljebb északkeleten élénkülhet meg az északi szél. Délután 29-34 fok közötti csúcsértéket mérhetünk. Számottevő enyhülés, lehűlés a hét végén sem valószínű aztán.