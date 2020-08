Heves zivatarok jönnek

Változóan felhős lesz ma az ég, főként a déli országrészben lehet több napsütésre számítani - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Északon eleinte előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, helyenként akár felhőszakadás is. Késő délután, estefelé aztán nyugat felől egy zivataros csapadékrendszer húzódik a Dunántúl északi része fölé. A zivatarzóna kelet felé továbbfejlődve északon vonulhat végig, és késő este már a Dunántúl középső és déli területein, illetve a középső országrészben is lehetnek intenzív zivatarok. Mindehhez 60-70, néhol 80-90 kilométer/órás szél, nagy méretű jég és lokálisan 30-40 milliméter csapadék is társulhat. Napközben a hőmérséklet 26-32 fokig melegszik, majd késő estére 18-23, hajnalra 14-20 fokig hűl vissza.

A heves zivatarokhoz akár nagyobb méretű jég is társulhat. Fotó: Getty Images

Holnap több-kevesebb napsütés mellett közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és több helyen várható záporeső, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet kedden 25-31 fok körül alakul. Szerdán északkeleten, keleten még lesznek felhősebb területek, szórványosan záporesővel, zivatarral, de a nap folyamán ott is fokozatosan csökken majd a felhőzet, míg másutt a gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-29 fok között várható.

Ami a hét második felét illeti, csütörtökön az ország északkeleti harmadán még mindig erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, így arrafelé csak néhány órára süt ki a nap. Szórványosan még mindig előfordulhat majd csapadék, de estefelé már országszerte megszűnik. Péntekeken és késő délutánig szombaton is napos időben lesz részünk. Szombat estétől aztán megnövekszik a felhőzet, és északnyugaton már ismét lehetnek záporok, zivatarok. Vasárnapra is beborul, általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, amihez többfelé társulhat zápor, zivatar. Eközben megélénkül az északi, északnyugati szél, a Dunántúlon helyenként meg is erősödik.