Heves zivatar csaphat le viharos széllel, mutatjuk, hol

Kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a Dunántúlon napos, száraz idő várható, keleten viszont intenzív lesz a gomolyfelhő-képződés, arrafelé elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kiemelendő, hogy északkeleten akár heves zivatar is lehet. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik erős lökések, illetve zivatarok környezetében is lehetnek átmenetileg erős vagy akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között alakul, de a csapadékos tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Kedden északkeleten akár heves zivatar is lehet. Fotó: Getty Images

Erre számíthatunk szerdán és csütörtökön

Szerdán napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel. Ugyanakkor északkeleten erőteljes lesz a felhőképződés, arrafelé délelőtt előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Jó hír azonban, hogy később már ott sem valószínű csapadék. Az északnyugati, északi szelet többfelé élénk lökések kísérik. Délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön gomolyfelhős, napos időre van kilátás, az északi, északkeleti határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, de az északi szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10, 16, a legmelegebb délutáni órákban 24, 29 fok valószínű.