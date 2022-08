Heves zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok

Az ország nagy részén sok napsütésben lehet ma részünk, ugyanakkor erősebben felhős területek és időszakok is elfordulhatnak, főként a Dunántúlon – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Csapadék csupán szórványosan valószínű: legnagyobb eséllyel a Dunántúlon és délutántól a Tiszántúlon alakulhat ki záporeső, zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél, illetve az északkeleti megyékben erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 33 fok között várható, bár a Dunántúlon helyenként hűvösebb is lehet. Késő estére 20-27 fok közé hűl vissza a levegő.

Többfelé is kialakulhatnak ma záporok, zivatarok az országban. Fotó: Getty Images

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a mai zivatarveszélyre hívja fel a figyelmet veszélyjelző rendszerében. Mint írják, a Dunántúlon, a középső országrészben, illetve délutántól a keleti határ közelében kedvezőbbek a feltételek zivatar kialakulásához. Az erősebb gócokat néhol rövid idő alatt 10-15 milliméter csapadék, kisebb méretű jég, szélerősödés, valamint a Tiszántúlon 60 kilométer/óra feletti viharos szél kísérheti. Az esti és éjszakai órákban nagyobb számban fordulhat elő zivatar, először a Dunántúlon, majd a hajnali órákban már a Duna-Tisza köze középső és déli felén is. A zivatarokat a Dunántúl középső és keleti felén felhőszakadás is kísérheti.

Felhős, szeles idővel folytatódik a hét

Holnapra gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütést jósolnak a meteorológusok. A Dél-Dunántúlon és a Tiszántúlon elszórtan várható zápor, zivatar. Ismét többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik az északi, északkeleti szél. A nappali csúcshőmérséklet 25-31 fok között alakul. Szerdán egy hidegörvény érkezhet térségünkbe, az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett azonban így is több-kevesebb napsütésre van kilátás. Záporok, zivatarok továbbra is csak elszórtan valószínűek, élénk lesz viszont az északi, északkeleti szél. A hajnali 13-20 fokos minimumok után napközben 25-30 fokos maximumokat mérhetünk.

Csütörtökön sem lesz zavartalan a napsütés, erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, bár csapadék csak szórványosan fordulhat elő. Az északkeleti szél időnként megélénkül, az északkeleti országrészben néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-30 fok között alakul. Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, amiből helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Újfent élénk lesz az északkeleti, keleti szél. Hajnalban a 12-18 fok körüli tartományba hűl vissza a hőmérséklet, majd délutánra 26 és 31 fok közé melegszik fel az idő.