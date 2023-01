Hétvégétől rosszabbra fordul az idő

Az ország nagy részén több órára kisüt a nap, a felhőzet csupán átmenetileg növekedhet meg helyenként. Általában csapadék sem valószínű, bár néhol nem zárható ki enyhe eső, estefelé pedig északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Jelentős légmozgásra sem kell számítani, így összességében kellemes, tavaszias napunk lehet ma. A csúcshőmérséklet jellemzően 7 és 12 fok között alakul, de északkeleten néhol egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 0 és 6 fok közé hűl vissza a levegő.

Szombattól felhősebb, csapadékosabb időjárásra számíthatunk. Fotó: Getty Images

Változóan felhős hétvége jön

Szombaton gyengén és erősen felhős területek egyaránt előfordulhatnak, főként az északkeleti országrész felett lehet nagy területen felhősebb az ég. Másutt több-kevesebb napsütésben is reménykedhetünk. Helyenként lehetséges némi szitálás, a nap első felében az északkeleti országrészben gyenge eső is. A szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között várható.

Vasárnap reggelre többfelé köd képződhet, amely aztán napközben fokozatosan zsugorodik. A réteg- és a változó vastagságú magasabb szintű felhőzet mellett hosszabb napsütésben elsősorban a déli, délnyugati országrészben élőknek lehet részük. Számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű, de előfordulhat szitálás, illetve a nap második felében északon, északkeleten gyenge eső is. Sokfelé megerősödik a déli, délkeleti szél. A délutáni órákra többnyire 7 és 12 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de északkeleten 4-6, délnyugaton 13-14 fokos maximumok is lehetnek.

Esővel indul a jövő hét

Hétfőn erősen felhős, borult lesz az ég, többfelé kialakulhat eső, zápor is. Megélénkül a déli, majd a Dunántúlon északira forduló szél, sőt, helyenként meg is erősödik. A hajnali 1-8 fokos minimumok után a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul, de a tartósan csapadékos területeken hidegebbet is mérhetnek.

Kezdetben hasonló időjárásra van kilátás kedden is. Erősen felhős vagy borult idő várható, majd a nap második felében nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, ezzel egyidejűleg pedig a csapadék is lassanként alábbhagy. Az északi, északnyugati szelet sokfelé erős, a Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérhetik. Kora délután 4 és 9 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

