Hétvégére elromlik az idő

Erősen megnövekszik, napközben meg is vastagszik ma nyugat felől a fátyolfelhőzet, ennél fogva délutánra már országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Számottevő csapadék ugyanakkor egyelőre nem várható, legfeljebb délután az északi megyékben lehet némi eső. A délire forduló szél megélénkül, a Dunántúl északi felén nagy területen meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.

Éjszaka továbbra is jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az éjszaka második felében több helyen előfordulhat kisebb eső, hajnalban az északkeleti határvidéken akár havas eső, havazás sem kizárt. A déli, délnyugati szél élénk marad, helyenként erős széllökések is lehetnek. A levegő hőmérséklete késő estére 1 és 8, hajnalra mínusz 1 és plusz 7 fok közé hűl vissza.

Borús, esős időre számíthatunk az elkövetkező napokban. Fotó: Getty Images

Holnap az ország nagy részén erősen felhős, illetve borult lesz az ég, de északon, északkeleten napközben átmenetileg hosszabb időre is felszakadozhat a felhőzet. Kora délutánig több helyen várható kisebb eső, zápor. Délutántól az északi, északkeleti országrészben már megszűnik a csapadék, de az ország déli, délnyugati felén továbbra is eshet az eső, sőt délutántól összefüggőbb és intenzívebb lehet a csapadék. A nyugati szél megélénkül, főleg az északi, északkeleti megyékben meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

Nem kedvez a szabadtéri programoknak a hétvégi előrejelzés

Ami a hétvégét illeti, szombaton reggeltől nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is lehet. Délutántól azonban - főleg az északi, északnyugati területeken - ismét erősebben megnövekedhet a felhőzet. Reggel a déli, délkeleti területeken sokfelé várható eső, akár nagyobb mennyiség is helyenként, majd napközben szórványos valószínű eső, záporeső, nagyobb eséllyel az ország északi, északkeleti tájain. A nyugati szelet továbbra is többfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A hőmérséklet napközben 10-15 fokig melegszik.

Vasárnap átmeneti felszakadozások mellett inkább erősen felhős idő lesz a jellemző. Több helyen számítani lehet esőre, záporra. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A nappali maximumok 6 és 14 fok között változnak. Hasonlóan indul a jövő hét is: hétfőn gyengén és erősen felhős területek, illetve időszakok váltakoznak. Előző éjjel, majd reggel is még főleg a Tiszántúlon többfelé előfordulhat eső, illetve zápor. Napközben és este már inkább csak a nyugati, északnyugati megyékben valószínű szórványosan eső. Az északnyugati, északi szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.