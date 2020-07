Hétvégére elromlik az idő

Ma elsősorban az északi tájakon lehet felhősebb az ég, amihez élénk délnyugati, nyugati szél, illetve északkeleten alacsony valószínűséggel, de gyenge záporeső is társulhat. Az ország többi részén zavartalan napsütés várható mérsékelt légmozgással - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. Napközben a hőmérséklet 27-33 fokig melegszik, a felhősebb északkeleti tájakon viszont csupán 25-26 fok körüli maximumra lehet számítani.

A hétvégi időjárás nem lesz kegyes a nyaralókhoz. Fotó: Getty Images

Éjszaka már északon is csökken a felhőzet, így országszerte jellemzően derült, száraz időben lesz részünk. A levegő késő estére 17-24, hajnalra 13-20 fokig hűl vissza. Holnap túlnyomóan derült vagy legfeljebb kissé felhős lesz az ég, csapadék nem várható, legfeljebb a déli, délkeleti szél élénkülhet meg időnként. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok körül alakul.

Ami a hétvégét illeti, szombaton eleinte nagyrészt napos időre számíthatunk. Egy front érkezése miatt azonban délelőtt az Észak-Dunántúlon, majd egyre inkább keletebbre is megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Nyugat-Magyarországon már délelőtt is, másutt pedig délután, este, a keleti határszélen késő este alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amit megerősödő északnyugati szél is kísér, helyenként viharos lökésekkel. A nappali csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között változik: északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb.

Éjszaka a Dunától keletre még sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar, de közben északnyugat felől elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet. Vasárnap így jellemzően gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, főként a Zemplén térségében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20, 26 fok között valószínű. Hétfőn a sok napsütés mellett napközben átmenetileg erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, helyenként záporok is lehetségesek, valamint az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, főként az Alföldön akár erős lökések is kísérhetik. Kedden ugyancsak hasonló idő várható, miközben a nappali maximumok csak fokozatosan kezdenek el emelkedni.