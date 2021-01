Hétvégére befagyhat a Balaton

A jeges vízben úszás számos országban népszerű, a jégtáblák alá beúszni azonban felelőtlenség az általunk megkérdezett szakértő szerint. Részletek itt.

A szakember szerint "a tél első komolyabb próbálkozása" várható csütörtöktől, amikor a Balaton térségét is érintő hideg, sarkvidéki eredetű levegő tör be Magyarországra, erős széllel. A viharos szél átforgatja, 0 Celsius-fok körülire hűti a tó vizét, így a szél hétvégére várható csillapodásával párhuzamosan megindulhat a nyílt vízen is a jegesedés.

Vasárnapra vékony jégpáncél boríthatja be a Balaton vízfelületét. Fotó: Getty Images

Vasárnapra már vékony jégpáncél boríthatja a tavat, amely azonban "még messze nem alkalmas sportolásra". A Balaton jegének további sorsa még bizonytalan, hiszen a minőségét befolyásoló hó is hullhat, a vasárnap hajnali keményebb fagyok után pedig jövő keddtől felmelegedés várható, 5-8 fokkal is magasabb hőmérséklettel - foglalta össze a meteorológus.

Bármilyen csalogatónak is tűnhet tehát, nem lesz biztonságos a tó jégfelületére lépni. Mint azt korábban írtuk, a hideg víz mind fizikai, mind pszichés szempontból hatalmas igénybevételt jelent az emberi szervezetre nézve. A hideg hatására az erek összeszűkülnek, ami izomgörcsökhöz vezet, néhány perc után így már nem is tud önerőből kijutni a vízből, aki alatt beszakadt a jég. A higgadt, helyes cselekvést ráadásul a hirtelen jött pánik is megnehezíti.