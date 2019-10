Hétvégén ilyen idő lesz

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint ma kevésbé lesz felhős az ég, késő délutántól azonban nyugat felől ismét erősen megnövekszik a felhőzet, valamint estefelé a Dunántúlon néhol már kialakulhat eső, zápor. Az ország nagyobb részén mérsékelt marad a légmozgás, Sopron környékén ugyanakkor élénk, esetleg erős lökések kísérhetik a déli szelet. Napközben a levegő hőmérséklete 14-18 fokig melegszik.

Hétfőn hajnalban néhol gyenge fagy is előfordulhat. Fotó: iStock

Éjszaka a megnövekedő felhőzet egyre inkább elterjed, reggelre már mindenhol erősen felhős vagy borult lesz az ég. Északon helyenként csapadékra is számítani kell. Hajnalra a hőmérséklet 4-10 fok közé hűl vissza. Szombaton már esős, borult napra van kilátás, miközben a délnyugati, déli szél nagy területen megélénkül, majd késő délutántól a keleti országrész kivételével a szél északnyugatira fordul, és helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 11-17 fok körül alakul.

Jelentős javulás vasárnap sem várható. Többnyire közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás. Északkeleten szórványosan, másutt helyenként várható kisebb eső, zápor, az északnyugati, északi szél pedig egészen az esti órákig élénk vagy erős lesz. Nappal a hőmérő higanyszála sokfelé csupán 11, de a melegebb tájakon is mindössze 16 fokig emelkedik majd. Ennél is hűvösebben indul ráadásul a jövő hét: hétfőn hajnalban 0 fok közelébe süllyedhet a hőmérséklet, mi több, egyes fagyzugokban gyengén fagyhat is. Nyugaton, délnyugaton többnyire erősen felhős idő várható, másutt hosszabb naposabb időszakok is lesznek, ezzel együtt a nappali csúcshőmérséklet nem haladja meg a 9-14 fokot.