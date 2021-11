Az enyhe, napsütéses időt követően a hét második felétől egyre borúsabb napok jönnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntektől havas eső, sőt havazás is előfordulhat.

Péntektől havazásra is készülhetünk

Szerdán még a napsütésé lesz a főszerep, így túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de estétől Sopronnál már megélénkülhet a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között alakul. Késő estére általában -4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.

A reggelek is egyre hűvösebbek lesznek. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Egyre többfelé borús lesz az ég csütörtök délelőtt, eleinte főleg réteg- és fátyolfelhőzetre számíthatunk, emellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek az ország nagyobb részén. A nap második felétől már vastagabb felhők is érkezhetnek. A délutáni, esti óráktól helyenként kisebb eső is előfordulhat, nagyobb eséllyel az északnyugati, északi megyékben.

Pénteken már többfelé várható eső, de éjfélig az ország északnyugati felén havaseső, főleg a magasabban fekvő részeken havazás is előfordulhat. A délkeleti, majd az északnyugati szél több helyütt megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 10 fok között várható, északkeleten mérhetik a magasabb értékeket, nyugaton lesz a hidegebb idő.

Hasonló időt jósolnak a meteorológusok a hétvégére is. Összességében több helyen előfordulhat eső, zápor, de főleg a nyugati és az északi országrészben havaseső, havazás is előfordulhat. A déli, majd az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet az időjárás függvényében 2 és 13 fok között alakulhat majd napközben.