Havazásra és hófúvásra készüljünk ebben a megyében

Csütörtökön többnyire borult időre számíthatunk, csupán a Tiszántúlon szakadozik fel átmenetileg a felhőzet. Sok helyen lesz csapadék is: a Dunántúlon, a Duna mentén és az Északi-középhegységben a hó, illetve a havas eső lesz jellemző, míg az Alföld legnagyobb részén döntően esőzésre készülhetünk.

A hegyvidéki területeken akár vastagabb hóréteg is kialakulhat, de a Dunakanyarban, illetve Zala és Somogy megye sávjában is van esély egy néhány centiméteres, olvadozó hóréteg kialakulására – olvasható a Kiderült előrejelzésében.

Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki havazás és hófúvás veszélye miatt. Az előrejelzés szerint 12 óra alatt akár 5 centimétert is meghaladó mennyiségű friss hó hullhat a térségben, a szél pedig alacsony hótorlaszokat emelhet. Hajdú-Bihar és Békés megyében pedig zivatarra készülhetünk. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti majd, de esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

A nap legenyhébb óráiban általában 0 és 5, az Alföldön pedig 5 és 10 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, de a keleti-délkeleti határ mentén akár 11-12 fok is lehet. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő – nyugaton lesz a leghidegebb, északkeleten pedig a legenyhébb az idő.

A friss hóval borított tájakon kisebb hótorlaszok is kialakulhatnak. Fotó: Getty Images

Hétvégén is jöhet hó

Pénteken is nagyrészt borult lesz az ég, de a Dunántúlon átmeneti vékonyodások, szakadozások is lehetnek. A keleti-északkeleti országrészben eső, havas eső, havazás is előfordulhat, az ország többi részében viszont számottevő csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél sokfelé megerősödik – főleg a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten. A maximumértékek 0 és +5 fok között alakulnak.

Szombaton többnyire erősen felhős időre számíthatunk, helyenként hószállingózás és kisebb havazás is lehet. Az északi-északnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon pedig akár viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet -5 és +1, a csúcsérték pedig 0 és +4 fok között mozog majd.

Mínusz 7 fok is lehet

Vasárnap sem lesz sok változás az időjárásban: marad a borult ég, a hószállingózás és a kisebb havazás. Az ország keleti harmadán vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Hajnalban -7 fok is lehet, míg délután +6 fok lesz a maximum.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!