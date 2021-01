Havazás váltja a szokatlan meleget

A fátyolfelhőzet napközben átmenetileg nagyobb területen is megvastagodhat, de némi szűrt napsütésre - a tartósan borult északkeleti részek kivételével - szinte mindenhol számíthatunk pénteken. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kisebb eső, záporeső legnagyobb eséllyel az Északi-középhegység, az Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb környezetében valószínű, de szemerkélő eső máshol is előfordulhat. Emellett estétől délnyugaton, nyugaton is megvastagodhat a felhőzet, és ekkor már arrafelé is előfordulhat gyenge csapadék. Sokfelé lesz erős, főleg az Észak-Dunántúlon helyenként viharos a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában plusz 10 és 17 fok között valószínű, de elsősorban az Északi-középhegység térségében helyenként ennél több fokkal hidegebb is lehet. Késő estére általában plusz 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Szombattól várhatóan egyre többfelé havazhat. Fotó: Getty Images

Este délnyugat, nyugat felől befelhősödik az ég, és reggelre már jobbára erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Főként északkeleten, illetve a Dunántúlon gyenge, szemerkélő eső is előfordulhat. A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet plusz 1 és 9 fok között alakul.

Előbb eső, majd hó

Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Több-kevesebb szűrt napsütés főleg az ország délkeleti felén valószínű. Kezdetben szórványosan, délutántól a Dunántúlon, estétől keleten is többfelé várható eső, zápor. A Dunántúlon egy-egy zivatar sem kizárt. A Kisalföldön, az Alpokalján és a Bakonyban estefelé helyenként havas eső, hó válthatja az esőt. A jellemzően déli szél élénk, több helyütt erős lesz, de a Dunántúl északnyugati vidékein átmenetileg északnyugatira fordulhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában plusz 10 és 15 fok között valószínű, de északnyugaton, illetve az Északi-középhegység térségében plusz 6, 9 fok is lehet.

Viharossá fokozódik a szél

Vasárnap az átmeneti éjszakai felszakadozást, csökkenést követően napközben egyre többfelé beborul az ég. Sokfelé számítani kell csapadékra: eleinte főleg esőre, melyet a nap folyamán nyugat felől egyre több helyen havas eső, havazás válthat fel. A reggeli órákban a Dunántúlon néhol ónos eső sem kizárt. A délnyugati, majd a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 2 és 11 fok között alakul, északnyugaton lesz a hidegebb, délkeleten az enyhébb idő.

Napsütésre is számíthatunk

A vastag felhőzóna hétfőn egyre északkeletebbre húzódik, az ország nagy részén kisüthet hosszabb-rövidebb időre a nap, estétől érkezhet ismét több felhő dél felől. A csapadékzóna északkelet felé vonul, az esőt ott is egyre inkább havas eső, hó váltja fel. Éjfélre északkeleten is megszűnik a csapadék, ugyanakkor az esti óráktól a déli, délnyugati megyékben ismét előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, néhol esetleg havas eső. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul.