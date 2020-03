Havas napok jönnek

Többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de délelőtt főként északnyugaton még lehet néhány órás napsütés, valamint délután északkeleten is szakadozhat átmenetileg a felhőzet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Mint írják, az Alföldön, valamint a Dél-Dunántúlon többfelé, északabbra kevesebb helyen várható havazás, hószállingózás, amely napközben helyenként havas esőbe is átválthat. Az északkeleti, északi szelet erős, az Északi-középhegység, az Észak-Alföld, továbbá a Nyugat-Dunántúl környékén viharos lökések kísérik. A déli tájakon a szél néhol hordhatja a havat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű. Késő estére -3 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet.

A koronavírus-járvány miatt szájmaszkot viselő férfi hóesésben Debrecenben hétfőn.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Erős széllökések és mínuszok

Hétfőn éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az északi megyékben szakadozhat a felhőzet. Főként a déli megyékben további havazás, hószállingózás valószínű, délkeleten havas eső is előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet továbbra is több helyen kísérik erős lökések. Kedd hajnalra általában 0 és -6 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhol ennél hidegebb is lehet.



Kedden általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az északi, északkeleti megyékben szakadozottabb lehet a felhőzet, helyenként akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az ország déli felén többfelé, északabbra kevesebb helyen valószínű havazás. Az északkeleti szelet többfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +8 fok között várható. Várhatóan szerdán sem változik a jelentősen a hőmérséklet, az előrejelzés szerint az ország több táján továbbra is marad a hóesés, havas eső.