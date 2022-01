Hajnalban -8 fok is lehet

Szerdán túlnyomóan derült idő várható, de a késő délutáni, kora esti óráktól a Tiszántúlon már ellephetik a felhők az eget. Csapadékra nem számíthatunk. A Nyugat-Dunántúlon és az ország északkeleti harmadában élénk lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet, míg a többi területen többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmelegebb órákban 2 és 7 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére +1 és -5 fok közé hűlhet a levegő, míg hajnalban akár -8 fok is lehet - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A szerda még csapadékmentesen telik, de a következő napokban havazás is várható.

Fotó: Getty Images

Újra erőre kap a szél

Az éjszaka első felében csak keleten enyhén felhős lesz az ég, de később északnyugat felől is megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Csapadékra még ekkor sem kell készülnünk. Csütörtök hajnalra ködfoltok alakulhatnak ki, reggelre pedig ismét erőre kap az északnyugatira forduló szél.

Csütörtökön egy hidegfront vastagabb, összefüggőbb felhőzete vonul majd át felettünk. A front mentén több várható eső, zápor, később pedig havas eső és havazás is előfordulhat. A szél néhol viharossá fokozódik majd, leginkább az északi országrészben. A maximum-értékek 1 és 8 fok között alakulnak.

Pénteki kilátások

Pénteken sok felhőt látunk majd az égen, de hosszabb-rövidebb időre azért a nap is kisüt majd. Helyenként hózáporra is számíthatunk. Erős, esetenként viharos lökések kísérhetik az északnyugati, nyugati szelet. Hajnalban általában -2 és -8 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők, de a szélcsendes, fagyzugos részeken akár még ennél hidegebb is lehet. Délutánra 0 és +4 fok közé emelkedik a hőmérséklet.