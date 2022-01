Szerdán erősen felhős, borult időben lesz részünk, ám a a déli, délkeleti megyékben a nap első felében még van esély némi napsütésre is. Több helyen előfordulhat eső, zápor, ugyanakkor a délkeleti megyékben inkább csak délutánra, késő délutánra érkezhet számottevő csapadék. Napközben egy hidegfront is megérkezik északnyugat felől, amelynek hatására megerősödik, a Dunántúlon pedig viharossá fokozódik az északnyugatira forduló szél - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Gyenge fagy és havazás is lehet estére. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Néhol havazhat is

A legmelegebb órákban általában 10 és 17 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk majd, az Észak-Dunántúlon és az Északi-középhegységben azonban 10 fok alatt maradhat a csúcsérték. Estefelé eleinte csak a Dunántúl magasabban fekvő területein (Bakony, Kőszegi-hegység, Mecsek), később pedig akár a délnyugati országrész síkvidékein is felválthatja az esőt a havas eső, majd a havazás. Csütörtök reggelig vékony (nagyjából 3 centiméteres) hóréteg alakulhat ki - főként a délnyugati országrészben -, de a Mecsekben akár ennél is több hullhat.

Kilátások a hét többi napjára

Csütörtökön sokfelé lesz élénk lesz az északnyugati szél, a magasabban fekvő tájakon pedig erős lökésekre is készülni kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 5 fok között alakul majd, de a szélcsendes északkeleti, valamint délnyugati részeken gyenge fagy is előfordulhat. A délutáni csúcsérték pedig 3 és 8 fok között alakul. Ezen a napon leginkább eső várható, ám intenzívebb csapadékhullás esetén havas eső, havazás is lehet, a hótakaró megmaradására viszont csak a magasabban fekvő helyeken van esély.

Pénteken a hajnali ködfoltok feloszlása után leginkább napos időre számíthatunk, a nap második felében azonban kissé borult lehet az ég. Csapadékra nem kell készülni, az északnyugati szél pedig fokozatosan mérséklődni fog. A minimum-hőmérséklet -2 és -7 fok között alakul (a fagyzugokban viszont ennél hidegebb is lehet), a maximum-értékek pedig 0 és +4 fok között várhatók.