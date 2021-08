Forró napok jönnek

Csütörtökön napos idő várható, délutánra viszont már néhány gomolyfelhő is eltakarhatja az eget. Csapadékra nem számíthatunk, de az északias szél keleten megélénkülhet - derült ki az Országos Meteorológiai szolgálat országos előrejelzéséből.

A hétvégi hőmérséklet a 40 fokot is megközelítheti, igazi medencézős idő lesz.

Hajnalra nagyon lehűl a levegő

Veszélyes időjárási jelenségre csütörtökön nincs kilátás. A legmelegebb órákban 26 és 33 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Hajnalra viszont 11-19 fokig is lehűlhet a levegő.

Pénteken hol több, hol kevesebb felhő szűri a napfényt, de zápor, zivatar inkább csak a nyugati megyékben fordulhat elő. A szél többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 28-34 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála.

Hétvégén akár 37 fok is lehet

Szombaton sok napsütés várható. Az eget néhol gomoly- és fátyolfelhők is ellepik, északnyugaton és északon pedig helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar esetén erős, sőt akár viharos széllökésekre is készülnünk kell. A hajnali 13-21 fokról 29-35 fokig melegszik fel a levegő.

A vasárnapot is napfényes idő, illetve elszórtan kialakuló csapadék jellemzi majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet már a 37 fokot is elérheti.