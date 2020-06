Felhőszakadásra adtak ki figyelmeztetést

Az eleinte erős felhőzet nap közben fokozatosan elkezd szakadozni, gomolyosodni ma, így több-kevesebb napsütésre is számíthatunk - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Mindazonáltal többfelé lehet eső, zápor, illetve az ország nagy részén zivatarok is előfordulhatnak - a nap második felében legnagyobb számban és intenzitásban főként az ország középső és keleti részén. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, helyenként akár 50 millimétert meghaladó csapadékkal. Ezen felül 60-80 kilométeres óránkénti sebességet meghaladó szél és 2 centiméter körüli jégeső is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 26 fok között alakul.

Az elkövetkező napokban is szükség lesz esernyőre. Fotó: MTI/Balázs Attila

Éjszaka jobbára erősen felhős lesz az ég, a csapadék ugyanakkor fokozatosan megszűnik. Az északnyugati, nyugati szél néhol megélénkülhet, de alapvetően mérsékelt marad a légmozgás. A levegő hőmérséklete késő estére 14-20, hajnalra 13-18 fokig hűl vissza. Pénteken ismét szakadozni, gomolyosodni kezd az éjszaka megerősödött felhőzet. Keleten többféle, máshol csak szórványosan várható eső, zápor. Zivatarok főként északkeleten alakulhatnak ki. Holnap a nappali csúcshőmérséklet 21-27 fok körül várható, de az északi területeken hűvösebb is lehet.

Ami a hétvégét illeti, szombaton elsősorban a nyugati országrészben élőknek lehet része több napsütésben, míg keleten a csapadékos idő uralja majd a napot. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben a hőmérséklet 19-27 fokig emelkedik. Vasárnap ismét keleten lesz több felhő, így arrafelé több helyen, míg a Dunántúlon néhol lehet egy-egy záporeső. Az északnyugati szél a Dunántúlon többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19-25 fok között alakul.