Felhőszakadásra és jégesőre készülhetünk

Csütörtökre Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megyén kívül az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatar veszélye miatt. Budapesten, valamint Pest, Komárom-Esztergom, Fejér, Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében emellett felhőszakadásra is készülni kell. A figyelmeztetés szerint az intenzív záporok, zivatarok következtében rövid időn belül akár 25-30 millimétert is meghaladó mennyiségű csapadék hullhat, amelyhez viharos (60-70 km/h-s) széllökés és 1-2 centiméter átmérőjű jég is társulhat – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Az intenzív zivatarokhoz viharos széllökések is társulhatnak. Fotó: Getty Images

Az északi, északkeleti szél a zivataros térségeken kívül mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 26 és 33 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, késő estére pedig 19 és 25 fok közé hűl a levegő.

Hétvégén sem maradunk eső nélkül

Pénteken általában sok napsütésben lesz részünk, azonban elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar idején viharossá is válhat. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.

Szombaton az ország nyugati felén alakulhatnak ki a legnagyobb eséllyel záporok, zivatarok. A hajnali 11-21 fokról délutánra 28-34 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap is van esély esőre, de alapvetően napos időnk lesz, amelyhez mérsékelt légmozgás társul. A minimumértékek 12 és 21, a maximumok pedig 26 és 33 fok között alakulnak.



