Felhőszakadás és jégeső is jöhet

Pénteken több helyen ellepik a felhők az eget, hosszabb napos időszakok inkább csak a Tiszántúlon, késő délutántól pedig főként a nyugati megyékben lehetnek. Záporesőre és zivatarra is készülnünk kell: a déli órákig az ország északnyugati, nyugati felén élők várhatnak csapadékot, de délután már keleten is eshet. Estétől pedig már elsősorban a Dunától keletre csaphatnak le záporok. Helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.

Ne hagyjuk otthon az esernyőt! Fotó: Getty Images

Egyes országrészekben még így is marad a hőség

Pénteken nyugat felől hidegfront és csapadék érkezik, ennek hatására pedig mérséklődik a hőség. Tikkasztó meleget már főként csak a déli és keleti területeken tapasztalhatunk. A déli, délkeleti, majd északi, északnyugati szelet erős, zivatarok idején viharos - akár 90 km/h-t is meghaladó - lökések is kísérhetik. A heves esőzésekhez 2-3 centiméteres, néhol 4 centisnél is nagyobb jég társulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 37 Celsius-fok között valószínű - északnyugaton az alacsonyabb, míg délkeleten a magasabb értékeket mutatják majd a hőmérők.

Hétvégi kilátások

Szombaton a Dunántúlon többnyire gyengén felhős, napos időre van kilátás, azonban több helyen zápor és zivatar is jöhet. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon élénk, olykor viharos lehet. A hajnali 14-21 fokról délutánra 27-33 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap is sok felhő takarja majd el az eget, és ez a nap sem múlik el eső nélkül. A szél jellemzően mérsékelt marad, de zivatar esetén viharos széllökésekre is számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között, míg a nappali maximum 26 és 32 fok között várható.