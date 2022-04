Felhős, de csapadékmentes napunk lesz

Sok gomolyfelhő lesz az égen hétfőn, de még így is lesz részünk több-kevesebb napsütésben. Csapadék nem valószínű, azonban sokfelé megélénkül a nyugati, később délnyugati szél. A legmelegebb órákban 7 és 12 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk majd - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Éjjel mínuszok is lehetnek

Hétfő este észak felől több helyen is megnövekszik a felhőzet, és hajnalban már csak a déli megyékben lesznek kevésbé felhős tájak. Csapadék még ilyenkor sem várható, északkeleten néhol élénk marad a délnyugati szél. Késő este 0 és 5, hajnalban pedig -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.

Ma még hűvös lesz, de hamarosan visszatér a tavasz. Fotó: Getty Images

Kedden visszajön a tavasz

Az északi megyékben kedden napközben is erősen felhős lesz az ég, dél felé haladva azonban egyre több napsütésre számíthatunk. Helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, a legnagyobb eséllyel északon. Délutánra többnyire 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő, északkeleten viszont pár fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

Az Északi-középhegység térségében és az ország északkeleti harmadában megerősödik, sőt akár viharossá is fokozódhat a nyugati, délnyugati szél. Általában 55-65 kilométer/órás, a hegyekben és a magasabban fekvő területeken viszont akár a 70 kilométer/órásnál is erősebb széllökések lehetnek.

Szerdán tovább melegszik az idő

Szerdán jellemzősen napos időnk lesz, az északi tájakon azonban több felhő is megzavarhatja a napsütést. Számottevő csapadék nem valószínű, de helyenként előfordulhat gyenge eső, zápor. A maximum értékek 16 és 21 fok között alakulnak.