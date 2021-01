Fagyos éjszakákat hoz a hétvége

A szürke, borús idő nem tágít, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csak ideig-óráig örülhetünk majd a napsütésnek a hétvégén. Pénteken túlnyomóan borult lesz az ég, de délután északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. A Dunántúlon, a középső országrészben, valamint az Alföld déli részén fordulhat elő havas eső, eső, a Nyugat- és Észak-Dunántúlon havazás. Leginkább a Dunántúli-középhegységben, Zalában, a Mecsekben, illetve a magasabban fekvő dombvidéki tájakon néhány centi vizes, tapadó hóréteg kialakulása várható, de több helyen az olvadás mellett inkább csak átmeneti lepelnyi hó lesz a jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között valószínű. Késő estére mínusz 5, plusz 1 fokra hűl le a levegő.

Mínusz 10 fokig süllyedhet a hőmérséklet péntek éjszaka. Fotó: Getty Images

Éjszaka északnyugat felől a legtöbb helyen csökken, de a Dél-Dunántúlon megmaradhat a felhőzet, ott késő estig még havazás is előfordulhat néhol. Párássá a válik a levegő, foltokban köd is képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 7 és 0 fok között alakul, de északkeleten néhol mínusz 10 fok is lehet.

Zúzmarás reggelre ébredünk szombaton

Éjszaka nagyobb területen képződhet (zúzmarás) köd és rétegfelhőzet, amelynek egy része szombaton napközben is tartósan megmaradhat. Az ország nagyobb részén viszont több órára kisüt a nap, majd késő délutántól dél felől megnövekszik a magasszintű felhőzet. A tartósan borult területeken hószállingózás lehet. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és mínusz 7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között várható, a tartósan borult részeken maradhat hidegebb az idő.

Vasárnap havazhat a déli tájakon

Dél felől tovább növekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, északon van esély szűrt napsütésre. Vasárnap a déli országrészben van nagyobb esély hószállingózásra, havazásra, havas esőre, délkeleten akár esőre is. Észak felé haladva csökken a csapadék kialakulásának esélye. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és mínusz 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között várható.

Hétfőn tisztulni kezd az ég

A jövő hét első napján még nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Nagyobb eséllyel délen és keleten lehet hószállingózás, havazás, átmenetileg havas eső, eső sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és mínusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között várható.