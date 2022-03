Fagyos éjszakák jönnek

Országszerte erősen felhős időnk lesz a hét második felében, bár sokhelyütt hosszabb napsütéses időszakokra is számíthatunk - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Nagyobb mennyiségű csapadékra nem kell számítani, a szél viszont helyenként ismét felélénkülhet.

-10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet

Szerdán a Dunától keletre erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, arrafelé a gomolyfelhők időszakosan össze is állhatnak, és a Tisza vonalában hózápor is kialakulhat. Másutt kevesebb lesz a felhő, és csapadék sem várható. Az északi, északkeleti szél a nyugati megyékben és a Tiszántúlon élénk lesz, egy-egy erős lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Késő estére általában -4 és +2 fok közé hűl le a levegő.

Az éjszakák egyre hűvösebbek lesznek. Fotó: Getty Images

Csütörtök délelőtt a keleti országrészben maradhatnak erősebben felhős tájak, máshol napos idő valószínű. Délutántól észak felől vastagabb felhősáv érkezik. Csapadék nem valószínű. Az északias szél helyenként megélénkül. A maximum-hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Péntek hajnalban észak felől megnövekszik a felhőzet, és napközben erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Főként keleten kisebb záporos csapadék is kialakulhat, másutt csapadék nem valószínű. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik az északi szél. A hajnali hőmérséklet -10 és -1, a csúcsérték 5 és 10 fok között valószínű.