Fagyokra is készülni kell a hétvégén

A következő napokban már fagyokra is készülni kell - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán. Előrejelzésük szerint pénteken jórészt mindenhol gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. A leghidegebb órákban általában mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, de a fagyzugos, derült részeken akár mínusz 4 fok is lehet. Napközben 9-14 fokig melegszik a levegő.

Ködös, fagyos lesz a hajnal

Szombatra virradó éjjel, majd reggel és estétől sokfelé készülni kell ködre, amely helyenként napközben is hosszabb ideig megmaradhat. A borult, párás, ködös tájakon előfordulhat szitálás is. Napközben napos és párás területek egyaránt lesznek. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 5, a maximumhőmérséklet általában 8 és 14 fok között valószínű, de a tartósabban ködös részeken ennél hidegebb is lehet.

Hűvös reggelekre készülhetünk. Fotó: Getty Images

Vasárnap reggel és estétől is sokfelé lesz sűrű köd. Napközben az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósabban ködös idő várható, de lesznek még néhány óráig napos területek is. A borult, párás, ködös tájakon előfordul szitálás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, de a naposabb vidékeken 13, 14 fokot is mérhetnek - olvasható az előrejelzésben.