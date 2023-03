Ezeken a tájakon lehet ma záporokra számítani

Ma erősen felhős lesz az ég, de többször vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Kora délelőttig a déli tájakon lehet elszórtan, napközben a Dunántúlon és a középső területeken, estefelé keleten alakulhat ki helyenként eső, zápor. A déli, délnyugati szél a nap második felétől egyre nagyobb területen erősödik meg. A hőmérséklet délután 10 és 16, késő este 6, 12 fok között alakul.

Csütörtökön többnyire felhős időre számíthatunk kisebb, délutántól már nagyobb szakadozásokkal. Több helyen valószínű eső, záporeső, a délnyugati, déli országrészben pedig zivatarok is előfordulhatnak. A déli, délnyugati, majd nyugatira, északnyugatira forduló szelet több helyen erős, helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 14 és 19 fok között várható – írja a kiderul.hu.

Ma záporok zavarhatják a kinti programokat. Fotó: Getty Images

Pénteken közepesen vagy gyengén felhős időre van kilátás általában többórás napsütéssel. Elszórtan zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. Többfelé megélénkül, néhol megerősödhet a déli szél. A hajnali -2, +6 fokról délutánra nagyrészt 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Hétvégén azért még kabátban kiránduljunk

Szombaton hidegfront érkezik, emiatt észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A front mentén, illetve annak előterében eső, záporeső valószínű, néhol az ég is megdörrenhet. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet erős, helyenként viharos lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet általában 3 és 8, a csúcsérték 10 és 18 fok között alakul, dél felé haladva valószínűbbek a magasabb értékek. Vasárnap felszakadozik a felhőzet és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Az északi, majd a délnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra többnyire -3 és +3 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. Délután 8, de akár 12 fokot is mérhetünk.

