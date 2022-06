Esővel érkezik a hidegfront kedden

Hazánkban szerdán délelőtt keleten a változó felhőzet mellett kisüt a nap, máshol erősen felhős, borult lesz az ég, és esőre, záporra, helyenként zivatarra is számítani kell. Délután továbbra is keleten lesz a jobb idő, ott számottevő csapadéknak kicsi az esélye, míg máshol szórványos eső, zápor, zivatar kialakulása várható. A szél napközben élénk déli lesz. Hajnalban 14, 19 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 20, 30 fok között alakul. Késő este 15, 20 fok lesz. Szerdán hidegfronti hatás érvényesül, de keleten ennek kisebb lesz az intenzitása. Az érzékenyek körében gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás és a keringési panaszok, A szívbetegeket nagy terhelés éri, nekik ajánlott minden szabad percet pihenéssel tölteni. A Tiszántúlon még mindig nagy lesz a migrénhajlam, ott a gyulladások fokozódásával is számolni kell. A szabadban ingadozó lesz a hő- és a komfortérzet, csak keleten kedveznek a feltételek a kinti programoknak. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció