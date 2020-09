Esős napok jönnek

Ahogy beléptünk a meteorológiai őszbe, úgy válik az időjárás is egyre mogorvábbá: csütörtökön felhős, ám többnyire még csapadékmentes időnk lesz, péntektől azonban országszerte záporok, zivatarok csapnak le - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Nyakunkon a rossz idő

Csütörtökön az ország legnagyobb részén a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütésre számíthatunk, délután pedig nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Északkeleten, keleten valószínű elszórtan zápor, helyenként zivatar. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 16, 21 fokra hűl le a levegő.

Szükség lesz az esernyőre a következő napokban. Fotó: Getty Images

Péntek délelőtt nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, néhány órás napsütés elsősorban a Tiszántúlon várható. Délelőtt még inkább csak a nyugati és északi megyékben, délután már másutt is egyre többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A déli szél sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik, majd estétől a Dunántúl északi felén már északnyugatira fordul az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30, a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben azonban csak 21 és 24 fok között alakul.

Sok csapadékra számíthatunk a hétvégén is. Szombaton az éjszaka folyamán sokfelé várható kiadós eső, keleten helyenként még zivatar is, napközben azonban a csapadékzóna fokozatosan az északkeleti, keleti megyék fölé helyeződik, így a Dunántúlon és a középső megyékben fokozatosan megszűnik az eső. Vasárnap napközben is országszerte lecsaphatnak zivatarok. A nyugatias szél megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.