Esős napok jönnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint erősen felhős, borult lesz ma az ég, csupán estefelé a nyugati országrészben válhat szakadozottabbá a felhőzet. Többfelé és több hullámban alakul ki eső, zápor. Északkeleten, valamint késő délután nyugaton, délnyugaton a hegyekben havas eső, hó is előfordulhat, míg délnyugaton egy-egy zivatar sem kizárt. Élénk, helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél, amely délután nyugaton északnyugatira fordul, és viharos széllökések is lehetnek. Napközben a hőmérséklet 4-11 fokig emelkedik, északkeleten ugyanakkor hidegebb lesz.

Ma még borús, esős időre számíthatunk. Fotó: iStock

Eleinte éjszaka is többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé lehet eső, helyenként havas eső, hó is. Az éjszaka második felére azonban a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, nyugat felől pedig a felhőzet is csökkenni kezd. A levegő késő estére mínusz 1 és plusz 6, hajnalra mínusz 4 és plusz 1 fok közé hűl vissza. Holnap napközben tovább csökken a felhőzet, immár mindenhol számíthatunk több-kevesebb napsütésre. Hajnalban keleten lehet néhol eső, ónos eső, majd napközben szórványosan alakulhatnak ki záporok, hózáporok, illetve este délnyugaton újra előfordulhat ónos eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 3-8 fok között alakul.

A változékony, alapvetően csapadékos időjárás a hét második felében is megmarad, miközben folytatódik az enyhülés. Pénteken a legmelegebb tájakon akár 13 fokig is felkúszhat napközben a hőmérő higanyszála, vasárnap pedig már 8-15 fok közötti maximumokra van kilátás. Mindehhez élénk vagy akár erős szélmozgás is társulhat, sőt, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak.