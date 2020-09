Eső és erős lehűlés érkezik

Tovább növekszik ma nyugat felől a felhőzet, hosszabb napos időszakokra legfeljebb a Tiszántúlon lehet számítani - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Ezzel egyidejűleg egyre nagyobb területen várható csapadék. Eleinte csak a Dunántúl nyugati részén alakulhat ki eső, zápor, majd egyre többfelé, ugyanakkor a Tiszántúl nagy részét estig nem éri el a csapadékzóna. A délelőtti, déli óráktól akár heves zivatarok is kialakulhatnak, amihez viharos széllökések társulhatnak. A déli szél ezen felül is sokfelé megerősödik, késő délutántól pedig a Dunántúl nagy részén északira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Alföldön és a Dunántúl déli részén még elérheti a 25-29 fokot, ettől északra viszont csupán 20-24 fok várható.

Hétvégén erősen felhős, csapadékos időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, az ország túlnyomó részén újra és újra elered az eső, illetve záporok, zivatarok is lehetségesek. Csapadékmentes területek legfeljebb a Tiszántúlon maradhatnak. A Dunántúlon az északnyugati, keletebbre a délkeleti, déli szelet sokfelé erős lökések kísérhetik. A levegő hőmérséklete késő estére északnyugaton 12-13, délkeleten, keleten 20-21, hajnalra pedig általában véve 8-19 fokig hűl vissza - nyugaton lesz hűvösebb. Holnap kezdetben marad a felhős, borult idő, majd napközben a Dunántúlon már elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A csapadékzóna fokozatosan az északkeleti, keleti megyék fölé helyeződik, így reggelre a Dunántúlon és a középső megyékben már fokozatosan megszűnik az eső. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon olykor viharossá is fokozódik. Szombaton napközben a hőmérséklet döntően 14-18 fokig emelkedik, de a Tiszántúlon reggel, délelőtt még 19, 22 fokot is mérhetünk.

Vasárnap közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak majd. Hajnalban a szélcsendes nyugati, délnyugati tájakon pára, valamint foltokban köd képződhet. Az északkeleti megyékben is egyre kevesebb helyen várható eső, másutt - nagyobb eséllyel délnyugaton - helyenként kisebb záporok alakulhatnak ki. A nyugatias szél megerősödik, a Zemplén térségében viharos erejű széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

A jövő hét elejétől aztán valamelyest enyhülni fog az időjárás. Hétfőn még zömében erősen felhős lesz az ég, bár a Dunántúlon már néhány órára kisüthet a nap. Reggelre még foltokban elképzelhető ködképződés, illetve délen és a Dunától keletre többfelé várható eső, zápor, esetleg zivatar. A nappali csúcshőmérséklet 14-20 fok között valószínű. Kedden keleten marad a felhős idő, másutt már több-kevesebb napsütésben is bízhatunk. Keleten, északkeleten elszórtan lehet eső, zápor, másutt inkább csak elvétve lehet kisebb zápor. A maximumhőmérséklet 15-21 fok között várható.