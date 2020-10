Erős széllel jön a napsütés

Fátyolfelhős, napos, csapadékmentes időben lesz ma részünk, bár az északi országrészben időnként megvastagodhat a felhőzet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, a Dunántúlon meg is erősödik, sőt, a délnyugati megyékben viharos közeli (óránkénti 60-65 kilométeres sebességű) lökések is előfordulhatnak. Napközben a hőmérséklet 15-21 fokig emelkedik, északkeleten azonban ennél kissé hűvösebb is lehet. Éjszaka tovább csökken a fátyolfelhőzet, még inkább kitisztul, ezáltal egyre több helyen derült lesz az ég. Csapadék így továbbra sem várható, mindazonáltal helyenként köd és rétegfelhőzet képződhet hajnalra. Délnyugaton még élénk, néhol erős maradhat a légáramlás. A levegő késő estére 6-12, a hajnali órákra 1-10 főkig hűl vissza.

A balatonfüredi Tagore sétány az őszi napsütésben október 20-án. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Holnap délen, délkeleten derült vagy gyengén felhős lesz az ég, több órára kisüt a nap. Az ország északi felén ugyanakkor tartósabban felhős, párás, ködös területekre is számítani lehet. Általában nem várható csapadék, de a felhős, párás körzetekben előfordulhat gyenge szitálás. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, a Dél-Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15-22 fok között alakul, de a felhősebb területeken ennél valamelyest hűvösebb lesz.

Ami a hét végét illeti, pénteken délen, délkeleten változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel. Az ország északnyugati, északi felén sokfelé számítani lehet rétegfelhőre, köd- és párafoltokra. Estétől aztán mindenütt megvastagszik a felhőzet, és bár csapadékra még nem kell számítani, a felhős, párás körzetekben azonban előfordulhat gyenge szitálás. Északon többnyire mérsékelt marad a légmozgás, délen sok helyütt megélénkül a nyugati, délnyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 13-21 között valószínű.

Szombaton kezdetben jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Napközben aztán északnyugat felől elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőtakaró, de elsősorban délnyugaton és keleten a nap nagy részében még felhős maradhat az idő. Eleinte még sokfelé előfordulhatnak ködfoltok, valamint szórványosan eső, zápor is kialakulhat. A délnyugati szél északnyugatira fordul, megélénkül, helyenként megerősödik. A nappali maximum 13-20 fok körül várható. Vasárnap változóan felhős lesz az ég. Ködfoltokra ismét számítani lehet, a déli országrészben pedig néhol előfordulhat gyenge eső. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul.