Erős szelet, jégesőt és hózáport is tartogat a hét vége

Pénteken a napsütés mellett – főleg délután – sok fátyol- és gomolyfelhőre számíthatunk. Többfelé zápor, zivatar is várható. Megélénkül, helyenként meg is erősödik a déli szél – a zivatarok környékén viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 15 és 20 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 6 és 11 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Figyelmeztetések

A hét utolsó munkanapjára az egész ország területére vonatkozó, elsőfokú figyelmeztetést adtak zivatar veszélye miatt. Mint írták, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de esetenként akár viharos (jellemzően 65-80, az erősebb cellák környékén akár 80 km/h-t meghaladó) széllökések, jégdara, valamint apró szemű jég is kísérheti a heves esőzést.

Szombaton is fel kell készülnünk erős széllökésekre. Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országban elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben. A legerősebb lökések várhatóan meghaladják majd a 70 km/h-t is.

Zivatarokra, jégesőre és hózáporra is számíthatunk. Fotó: Getty Images

Ilyenek a hétvégi kilátások

Szombaton reggelig erősen felhős idő várható. Napközben ugyan – a felhőátvonulások miatt – több-kevesebb napsütéssel is számolhatunk, de északkeleten egészen estig kitart a borult idő. Délelőtt főleg a déli és a keleti országrészben várható eső, zápor; délutántól pedig északkeleten fordulhat majd elő zápor, havas eső és hózápor. Máshol viszont nem kell számottevő csapadékra készülnünk. Az északnyugati szél sokfelé viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 6 és 12 fok között alakul majd.

Vasárnap is lesz részünk hosszabb-rövidebb napsütésben, de közben egy melegfront közép-, illetve magasszintű felhőzete sodródhat fölénk – csapadékot viszont nem hoz. Megélénkülhet az északnyugati, majd a délnyugati szél. A hajnali -8 és 0 fok közötti értékről délutánra 6-10 fokig melegszik fel a levegő.

Felhővel, de eső nélkül indul az új hét

Hétfőn fátyolfelhős lesz az ég, csapadékra viszont nem kell készülni. A déli-délnyugati szél sokfelé megerősödik, időnként akár viharossá is fokozódhat. Hajnalban -5 és +4 fok közötti értékeket mutathatnak majd a hőmérők, délután viszont már 11-18 fok is lehet.

