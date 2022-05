Érkeznek a zivatarok, mutatjuk, hol csapnak le

Csütörtökön északnyugat felől mindenhol csökken a felhőzet, de a Dél-Dunántúlon délelőttig sok lesz a felhő, és ott előfordulhat egy-egy helyen kisebb zápor – olvasható a Kiderül előrejelzésében. Később csapadék már nem valószínű, és napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északnyugati szél az Alföld északi felén, az Északi-középhegységben és a főváros környékén időnként megerősödik. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 14 és 20 fok között alakul.

Nem maradunk csapadék nélkül a következő napokban. Fotó: Getty Images

Pénteken erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, illetve fátyolfelhők is lesznek az égen, ennek ellenére azonban általában több órára kisüt a nap. Kora délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Késő délutántól helyenként kialakulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel a déli, délnyugati megyékben, később északon, északkeleten is lehet néhol zápor. A nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 7 és 17, kora délután 25 és 31 fok között várható.

Mi lesz hétvégén?

Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk; az északi megyékben lehet szakadozottabb a felhőzet. Hazánk déli felén szórványosan előfordulhat eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar, máshol csak néhol valószínű csapadék. Az északi, északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban 8 és 17, délután 18 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap nagyrészt közepesen vagy erősen felhős időre lehet számítani. Helyenként előfordulhat eső, zápor, nagyobb eséllyel hazánk délkeleti felén. Az északi, északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hajnali 4, 13 fokról délutánra 17 és 24 fok közé melegszik fel a levegő.