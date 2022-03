Élénk szél és záporeső is vár ránk ma

Csütörtökön alapvetően napos időre számíthatunk, csak néhány gomolyfelhő tűnhet fel az égen. A déli megyékben azonban össze is állhatnak a felhők, így ezen a területen néhol záporeső is előfordulhat. Megélénkül az északi, északkeleti szél. A legmelegebb órákban 10 és 15 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, hajnalra pedig -5 és 0 fok közé hűl a levegő, de a fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet ennél - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Napsütésben és esőben is lehet részünk. Fotó: Getty Images

Derült péntekre számíthatunk

Pénteken az északkeleti megyékben derült lesz az ég. Az ország többi részén viszont gomoly- és fátyolfelhők lesznek az égen, ám ennek ellenére is többórás napsütésre számíthatunk. Csapadékra ezen a napon nem kell készülnünk. A keleti, északkeleti szél élénk lesz, a maximumértékek 7 és 13 fok között alakulnak.

Csapadékmentes hétvége jöhet

Szombaton és vasárnap is derült, vagy legfeljebb gyengén felhős időre számíthatunk. Csapadékra valószínűleg nem kell készülnünk ezen a hétvégén. A szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A csúcsértékek mindkét napon 7 és 10 fok között várhatóak.