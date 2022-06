Éjszaka összeesnek a gomolyfelhők

A sok napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre és kevés fátyolfelhőre számíthatunk. Szórványosan – nagyobb számban a középső megyékben – várható zápor, zivatar, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A Dunántúlon megélénkül, a Fertő térségében meg is erősödik az északnyugati szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A nyári meleget zivatarok enyhíthetik szombaton. Fotó: Getty Images

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az Alföld egyes részein 34, 35 fok is lehet. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Éjszaka a gomolyfelhők összeesnek, a záporok, zivatarok megszűnnek, és ezt követően az ország nagyobb részén derült, száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul, de a hidegre érzékeny részeken ennél hűvösebb, míg a belvárosokban, vízpartokon enyhébb is lehet a hajnal.