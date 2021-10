Éjjel -5 fok is lehet

Többnyire derült lesz a hétfő, az Alpokalja térségében azonban estétől már megjelenhet néhány felhő. A keleti, délkeleti szelet élénk, Sopron környékén akár erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban is csak 11-16 Celsius-fokot mérhetünk. Késő este -1 és +6 fok között alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig akár -5 fokot is mutathat a hőmérő. Az Alföldön, illetve a Dunántúl délnyugati, nyugati részein ködös lesz a hajnal, csapadékra viszont csak kis esély van - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Hideg, ködös reggelekre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Ködös hajnalok jönnek

Kedden a hajnali köd feloszlása után többórás napsütés várható. A Tiszántúlon egész nap derült maradhat az ég, ám máshol felhők lephetik el az eget. A Dunántúlon délután gyenge esőre, záporra is készülnünk kell. A szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 11 és 16 fok közötti hőmérséklet várható.

Szerdán is ködösen indul a nap. Nyugaton és délen gyenge esőt, záport is hozhat a reggel. A nap további részében azonban már nem számíthatunk csapadékra. A változó irányú szél mérsékelt lesz. A leghidegebb órákban -4 és +6, a nap legmelegebb időszakában pedig 12 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.