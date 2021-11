Egyre több helyen várható havazás

Vasárnap borult égre és jelentős mennyiségű csapadékra kell készülni, késő délutántól a Dunántúlon havas esőre, hóra is számíthatunk. Összességében nagy területen gyűlhet össze jelentős mennyiségű csapadék. A délies szelet helyenként erős lökések kísérhetik - ez elsősorban az Alföld délkeleti részén lesz jellemző - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Írd ide a képaláírást

Délután még 15 fok is lehet

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 14 Celsius-fok között alakul, de a naposabb délkeleti tájakon 15 fok fölötti, míg északnyugaton és nyugaton 5 fok alatti értékeket is mérhetünk. Késő estére viszont már 0-9 fokig hűl a levegő, hajnalra pedig -1 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet. Este is kitart még a borult idő, és csak az Észak-Dunántúlt kerüli el éjjel a havas eső és a hó. Az északnyugati szél megélénkülhet, de néhány helyen akár meg is erősödik.

h i r d e t é s

Így indul a következő hét

Hétfő délelőtt még sok helyen várható csapadék, és már a keleti országrészben is egyre több helyen lehet havas eső, havazás. Délután viszont már felszakadozik a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. De néhol még így is előfordulhatnak záporok, hózáporok. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénkké, néhol erőssé is válhat. Délután 2 és 7 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

Kedden északon, északkeleten elsősorban hó, míg délnyugat felé haladva már inkább havas eső, eső valószínű. Erős széllökésekre kell felkészülni, Hajnalban általában 0 és -6 fok közötti értékeket mérhetünk, de a szélvédett fagyzugokban akár -10 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Délután 3-7 fok lesz a jellemző.