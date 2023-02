Egyre távolodunk a tavaszias időtől

Borongós, csapadékos időre kell készülnünk a következő napokban a Kiderül előrejelzése szerint. A hét végére a napi maximum hőmérséklet már a 6 fokot sem haladja meg.

Egyre hűvösebb időre számíthatunk

Csütörtökön általában erősen felhős vagy borult idő várható, de a felhőtakaróban előfordulhatnak vékonyodások. Délutántól nyugat felől gyenge csapadékzóna érkezik, és halad kelet felé. Estig jellemzően a Duna-Tisza közéig ér a szemerkélő eső. A keleti, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, az Északi-középhegység területén azonban ennél hűvösebb, akár 8 fok is lehet. Késő estére jellemzően 1 és 9 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Egyre hűvösebb időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Az ország nagy részén több-kevesebb napsütés várható péntek délelőtt. Napközben érkezhetnek nagyobb, vastagabb felhőtömbök és elszórtan még ezekből is számítani kell esőre, záporra. Néhol az ég is megdörrenhet. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél. Általában 11 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de északkeleten alacsonyabb csúcsértékeket is mérhetnek.

Várhatóan a szombat és a vasárnap sem kedvez majd a kültéri programoknak. Szombaton többfelé várható eső, zápor, főleg a déli országrészben jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, ott egy-egy zivatar sem kizárt. A nap második felében átmenetileg csökken a csapadékhajlam, ugyanakkor estétől halmazállapot-váltás kezdődhet. A délnyugati szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödik. A minimum-hőmérséklet 3 és 9, a maximum 6 és 12 fok között valószínű.

Nagyrészt erősen felhős, illetve borult időre számíthatunk vasárnap is. Hazánk déli, délkeleti felén több helyen, másutt néhol valószínű csapadék, melynek zöme havas eső, hó lehet, de főleg a délkeleti, keleti tájakon eső is várható. Az északnyugati, majd északkeleti szelet sokfelé erős lökések kísérik. Hajnalban -5, +2, kora délután 1, 6 fokot mérhetnek.

