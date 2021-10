Eddig tart az indián nyár

Nem örülhetünk már sokáig az indián nyárnak, a hét második felében lehűlésre és sok csapadékra kell készülnünk - olvasható ki az Országos Meteorológiai Szlogálat előrejelzéséből. Csütörtökön még 20 fok feletti hőmérsékletet is mérhetünk, péntektől azonban egyre hűvösebbek lesznek a nappalok.

Pénteken érkezik a lehűlés

Kedden a ködfoltok megszűnését követően a többnyire kevés gomoly-, és a viszonylag sok fátyolfelhő mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Késő estétől érkezhet északnyugat felől vastagabb felhőzet. Csapadék nem várható. Az Észak-Dunántúlon a déli, délnyugati szél már megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között alakul. Késő estére 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Nem örülhetünk már sokáig a napsütéses, kellemes időnek. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Szerdán a ködfoltok feloszlása után fátyolfelhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, de helyenként (nagyobb eséllyel északon) átmenetileg vastagabb lehet a felhőzet. Nagyobb mennyiségű csapadék még ezen a napon sem valószínű. A déli, délnyugati szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A délutáni órákra 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtök délutántól azonban már országszerte záporok, zivatarok csaphatnak le, illetve többfelé megerősödik, egyes részeken viharossá is fokozódik a délnyugati szél. Hideg azonban még ezen a napon sem lesz, sőt: a déli országrészben 23 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Péntekre azonban már több fokot is hűl a levegő, a csúcsérték általában 11 és 17 fok között alakul majd. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és eső, zápor is többfelé valószínű. A nap második felében azonban északnyugat felől szakadozik a felhőzet és szűnik a csapadék. Az északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. Hasonló, hűvös idő várható a hétvégén is, az ország nagy részében ekkor már nem éri majd el a 15 fokot sem a hőmérő higanyszála.