Eddig élvezhetjük a napsütést: jönnek a zivatarok

Kedden továbbra is az északkeleti megyékben lesz felhős, esős az idő, de napközben errefelé is egyre kevesebb helyen fog esni - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Máshol a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap. A délnyugati, nyugati megyékben késő délutántól, estétől már megnövekedhet erősebben is a felhőzet, és ott szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél megerősödik, többfelé lehetnek viharos erejű széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul, de az északkeleti tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Késő estére 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedden és szerdán is több helyen lehet számítani esőre. Fotó: Getty Images

Ilyen lesz a szerda

Szerdán délnyugat felől tovább folytatódik a felhőzetnövekedés, néhány órás napsütés inkább csak az északkeleti, keleti megyékben lehet. Ezzel együtt pedig ismét több helyen számíthatunk esőre, záporesőre, helyenként zivatar is lehet. A csapadék súlypontja legnagyobb eséllyel előbb a délnyugati, déli, majd a délkeleti, keleti országrész fölött lesz. Az északnyugati, nyugati szelet főként a Dunántúlon kísérhetik élénk vagy erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, délen, délnyugaton lesz a hűvösebb, keleten, északkeleten az enyhébb idő.